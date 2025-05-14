«Не дай Бог такого мужа и такой брак»: Евгений Малкин и Анна Кастерова развелись

Хоккеист Евгений Малкин развелся с журналисткой Анной Кастеровой. Слухи о расставании супругов появились еще в 2024 году, однако только сейчас они получили подтверждение.

Поклонники пары давно обратили внимание на то, что журналистка и спортсмен отписались друг от друга в социальных сетях. Но так как официально они не делали никаких заявлений, многие продолжали надеяться, что они пройдут через этот кризис в отношениях. Впрочем, по всей видимости, знаменитости все-таки не помирились, и спустя 8 лет их союз распался.

Развод подтвердила телеведущая Зухра Уразбахтина. Причем она также намекнула, что супруги не остались друзьями.

«Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай Бог такого мужа и такой брак», - заявила телеведущая в соцсетях.

Напомним, что у Евгения и Анны есть общий сын Никита. На данный момент неизвестно, с кем проживает мальчик после развода родителей.

Ранее бывшая жена Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе.