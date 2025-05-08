Бывшая жена Михаила Галустяна Виктория впервые высказалась о разводе с артистом

Бывшая жена юмориста и телеведущего Михаила Галустяна впервые высказалась о разводе. Виктория поблагодарила людей за поддержку и заявила, что все ее внимание сосредоточено на детях.

Экс-супруга знаменитости хранила молчание после новости о разрыве. Михаил сам сообщил об этом в соцсетях, появились слухи о неверности мужчины, а пользователи Сети даже нашли разлучницу – визажистку артиста, которая сейчас беременна. Она в личном микроблоге заявила, что не имеет к этой истории никакого отношения.

Поклонники ждали, что скажет Виктория. Она не стала делиться личными переживаниями, а оставила короткое сообщение. Женщина сопроводила его фотографией, на которой позировала рядом с дочерью.

«Спасибо за вашу добрую, деликатную поддержку! Всё вижу. Самое ценное для меня сейчас — время с детьми и близкими», — написала она.

Напомним, что о разводе стало известно на прошлой неделе. Галустян рассказывал, что они с Викторией расстались без обид и претензий. Он отметил, что они не живут вместе с прошлого года.

Ранее мы писали о том, что беременная визажистка Галустяна попала в больницу после новостей о романе с ним.