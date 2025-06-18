«Не дай Бог наступила бы на шлейф»: Леру Кудрявцеву раскритиковали за наряд дочери на выпускном в садике

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своей соцсети фотографии дочери с праздника по случаю окончания детского сада. Для торжественного мероприятия 6-летнюю Марию одели в шикарное белое платье с гигантским шлейфом. Однако подписчики звезды в комментариях под ее постами разошлись во мнении по поводу удобства наряда юной выпускницы.

«Моя выпускница, моя девочка. Садик — все. Божечки, как быстро время летит. Буду реветь», — подписала публикацию Кудрявцева.

Пока некоторые поклонники восхищались нарядом, сравнивая наследницу телеведущей с «принцессой из сказки», другие назвали такую одежду не совсем подходящей для места, где «дети носятся как угорелые». Кто-то отметил, что платье настолько неудобное, что воспитательнице пришлось помогать Марии нести шлейф.

«Я все понимаю, хочется нарядить девочку, но нужно думать и быть более практичной», — написал один из фолловеров Кудрявцевой.

Другой комментарий гласит: «Не дай Бог она бы наступила на этот шлейф. Воспитательнице нужно было только за дочкой Кудрявцевой следить?»

Уже в этом году юная Мария пойдет в первый класс.

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