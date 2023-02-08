«Не дай Бог мужа такого»: Павла Прилучного заподозрили в изменах Зепюр Брутян

Звезда «Мажора» Павел Прилучный в 2020 году со скандалом развелся с первой супругой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей. Процесс расставания сопровождался обвинениями со стороны актрисы в домашнем насилии, а также слухами об изменах. Общественность долгое время обсуждала неверность Прилучного и его интрижку с Мирославой Карпович. Однако официальных подтверждений их романа так и не появилось.

Поклонники были уверены, что исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» увела Павла из семьи. Но уже через некоторое время актер неожиданно стал появляться в компании совсем другой девушки. А спустя пару свиданий с ней объявил о свадьбе. Летом 2022 года Прилучный женился на Зепюр Брутян, и, как он говорит, теперь полностью счастлив и доволен своим выбором. Да и сама молодая актриса еще ни разу не заговаривала о том, что супруг как-то грубо с ней обращается.

На данный момент большинство фанатов уже приняли новую избранница «мажора», но остались и те, кто не верят в их идиллию. Среди них супруга комика Ильи Соболева. Она открыто высказалась о Павле Прилучном и заявила, что никогда бы не хотела себе такого мужа. Наталья намекнула, что у актера есть нездоровая любовь к женщинам и что рано или поздно он принесет молодой жене «заразу со стороны».

«Я же замуж выходила за комика, а не за актера. Не дай Бог мужа такого, как Прилучный иметь. Всю чужую микрофлору в дом принесет...» - заявила Соболева.

Отметим, что измены и рукоприкладство со стороны Прилучного по отношению к экс-супруге не были доказаны. Сам актер с обвинениями не соглашался, а его девушки после Агаты Муцениеце говорили, что никогда не замечали ничего подобного от Павла.

Ранее Павел Прилучный рассказал о горе, которое произошло в его семье.