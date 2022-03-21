Лера Кудрявцева вспомнила период, когда страдала от депрессии: «Я не хотела жить»

В одной из программ «Звезды сошлись» телезвезда рассказала о тяжелом периоде в своей жизни. Полтора месяца Кудрявцева пролежала в психоневрологической клинике. Теледива вспоминает, как в один момент ей стало безразлично абсолютно все: свое здоровье, внешний вид, жизнь близких.

Родные Леры не сразу обратили внимание на изменение в ее поведении. Ведущая рассказала, что окружающие были уверены в том, что все в порядке. Кто-то замечал, что она стала спокойнее, но не придавал этому значения.

«У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: «Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?» Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна», — поделилась блондинка.

«Мне было плевать на собственную жизнь, на все. Я пролежала полтора месяца в клинике неврозов. Могу сказать — при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на суп, на одежду, ты ничего не хочешь вообще», — вспоминает звезда.

По словам Леры, такое состояние стало результатом сильнейшего выгорания и переутомления. С тех пор она старается грамотно распределять нагрузку и не переусердствовать на работе.