Опубликовано 06 сентября 2025, 18:501 мин.
«Не дает утру начаться с кофе»: Аврора Киба показала, чем Григорий Лепс завоевал ее сердце
Аврора Киба показала, как Григорий Лепс устроил у нее дома оранжерею из роз.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба получает подарки и знаки внимания от исполнителя, даже когда спит. Девушка показала, как началось ее очередное утро в качестве возлюбленной звезды отечественного шоу-бизнеса.
Аврора опубликовала историю в своем блоге. Невеста Лепса показала на видео, как проснулась и увидела за окном дома букеты роз. Певец буквально устроил оранжерею во дворе у девушки. Она оценила поступок избранника.
«Не дает утру начаться с кофе», — похвасталась Киба в соцсетях.
Ранее молодая невесты Лепса появилась на закрытии фестиваля «Новая волна». Аврора предстала в дорогостоящем образе. Стоимость ее наряда составила более 670 тысяч рублей.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
