«Не дает утру начаться с кофе»: Аврора Киба показала, чем Григорий Лепс завоевал ее сердце

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба получает подарки и знаки внимания от исполнителя, даже когда спит. Девушка показала, как началось ее очередное утро в качестве возлюбленной звезды отечественного шоу-бизнеса.

Аврора опубликовала историю в своем блоге. Невеста Лепса показала на видео, как проснулась и увидела за окном дома букеты роз. Певец буквально устроил оранжерею во дворе у девушки. Она оценила поступок избранника.

«Не дает утру начаться с кофе», — похвасталась Киба в соцсетях.