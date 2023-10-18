«Не дает мне денег»: Дмитрий Тарасов экономит на беременной жене

Беременная жена Дмитрия Тарасова призналась, что вынуждена сама делать себе маникюр, поскольку муж не дает ей денег на поход в салон. Об этом Анастасия Костенко рассказала подписчикам на YouTube-канале «Семья Тарасовых».

Совсем скоро у супружеской пары родится второй сын. Это будет уже четвертый ребенок в семье футболиста.

Недавно Тарасов и Костенко решили стать ближе к своим фанатам. Для этого они завели собственный YouTube-канал и уже выложили туда первый влог. В начале видеоролика девушка собирает детей на шоу «Чебурашка» и одновременно обрабатывает себе ногти.

«Муж не дает мне денег на маникюр, и я вынуждена делать его сама», – заявила Анастасия.

В свою очередь, Дмитрий поспешил успокоить поклонников и сказал, что он совсем не жадный, просто его возлюбленная любит делать все сама.

«Скоро начнет шить», – добавил спортсмен.

Однако на этом откровения не закончились. Позже старшая дочь пары пояснила, почему ее родители решили публиковать видео о своей жизни. Девочка утверждает, что вся ее семья хочет на море, поэтому им нужны деньги.

Ранее мы писали, что певец Ираклий Пирцхалава рассказал об отношениях с женой после развода. По словам артиста, он покрывается мурашками каждый раз, когда вспоминает экс-возлюбленную.