«Не дает людям о себе забыть»: Максим Галкин* планирует подать иск в ЕСПЧ

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) планирует обратиться в ЕСПЧ. Соответствующее мнение высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По мнению Ивана, шоумен собирается пройти все инстанции в России для того, чтобы подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Мне представляется, что он хочет пройти все инстанции в нашей стране для того, чтобы потом иметь возможность подавать в иностранные суды, например в Европейский суд по правам человека», - заявил юрист в беседе с изданием RT.

Также он предположил, что главной целью артиста является возможность оставаться в информационном пространстве. Кроме того, после прохождения инстанций в родной стране Галкин* сможет обращаться не только в ЕСПЧ, но и в любые иностранные суды.

Соловьев утверждает, что обращение шоумена в ЕСПЧ станет новым пиар-ходом, так как о нем снова заговорят:

«Судится, и мы его каждый раз вспоминаем, публикуем, опять он вылезает, не дает людям о себе забыть».

Однако, несмотря на попытки напомнить о себе, большинство людей негативно относится к деятельности Максима*, поэтому вряд ли поддержат решение исключить его из реестра иноагентов.

Ранее мы писали о том, как сложится жизнь Максима Галкина* после возвращения в РФ

*признан иноагентом на территории РФ