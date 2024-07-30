«На него давно точат зуб»: продюсер рассказал, как сложится жизнь Галкина* после возвращения в РФ

30 июля 2024 года стало известно, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента. Продюсер Сергей Дворцов считает, что у юмориста начались проблемы за рубежом из-за массовой отмены концертов. По его мнению, артист хочет вернуться в Россию для получения заработка. Однако здесь он вряд ли добьется былых успехов: коллеги давно на него «точат зуб». Об этом Дворцов сообщил сайту «Страсти».

«Для него уже нет места в индустрии. В медийном пространстве на него давно точат зуб. Если он вернется, то будет в России уже никто: ни шоумен, ни юморист, а простой смертный, который, возможно, будет собирать какие-то капустники. Он прекрасно понимает, что Россия его кормила, что Россия кормит тех, кто здесь остался и истинно поддерживает. За рубежом ему начинают отменять концерты, урезать гонорары, выписывать штрафы, потому что его русофобские штучки до добра не доведут», — высказался продюсер.

По мнению Сергея, если юморист вернется в РФ, то вряд ли найдет площадки для выступлений: никто из организаторов не станет тратить деньги и время на человека, который признан иноагентом.

«Минюст не хочет признавать Аллу Пугачёву иноагентом. Он тоже прекрасно понимает, что певица — не иноагент. И если Пугачёва может здесь ещё что-то сделать, дать какие-то концерты, то он — нет, это исключено», — резюмировал продюсер.

*признан иноагентом на территории РФ