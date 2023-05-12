«Не даем комментариев»: почему семья тяжелобольной Алисы Аршавиной скрывает ее

Алиса Аршавина считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Дело в том, что несколько лет назад у девушки начались серьезные проблемы со здоровьем. И если раньше экс-супруга известного футболиста выходила на связь, то с осени 2022 года о ней нет никакой информации. В новом интервью для портала «Абзац» мама Алисы рассказала, что на самом деле с ней происходит.

По словам женщины, она старается не давать комментариев о состоянии наследницы. Однако экс-теща Андрея Аршавина заявила: с ее дочерью все в порядке, вот почему уже в скором времени Алиса самостоятельно выйдет на связь с подписчиками.

«Вообще, мы никому не комментируем ничего. Она восстанавливается», — цитирует StarHit слова женщины из нового интервью.

Ранее хирург заявил, что для восстановления носа Алисы нужна пересадка хряща из ребер. Мнение эксперта читайте в этой статье.