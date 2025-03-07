«Не дадут в обиду»: кто стоит за уехавшими из России Пугачевой и Галкиным*

Актриса и светская львица Алена Кравец заявила, что Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) должны ответить за оскорбления в адрес России. Она призвала продать замок в деревне Грязь и деньги оставить государству.

«Конфискация имущества для тех, кто предательски клеймит Россию, жёсткая, но видимо, справедливая в настоящих условиях мера. В Израиле Галкину* и Пугачевой ничего не грозит. Там много уехавших, которые поддерживают их», - выразила уверенность Кравец в беседе с aif.ru.

Она также рассказала, что после начала СВО эмигрировавшие в Израиль иноагенты устроили мероприятие. Организатором «антироссийского шабаша» стал экс-совладелец ЮКОСа и бывший президент Российского еврейского конгресса Леонид Невзлин* (признан иноагентом на территории РФ).

«Тот самый, что заочно приговорён в России к пожизненному заключению за организацию убийств и присвоение чужого имущества в особо крупном размере. Он находится в международном розыске, но получил убежище в гостеприимном Израиле. К чему я это? Что все эти люди не дадут в обиду Пугачеву с мужем-иноагентом», - пояснила Кравец.

С мнением светской львицы согласился и продюсер Сергей Дворцов. Он выразил уверенность, что Пугачева давно потеряла статус певицы номер один в России, а также добавил, что в случае возвращения ее ждет прохладный прием.

«Она попадёт в разные чёрные списки, половина, если не почти все двери перед ней закроются. Да и концертов в России ждать ей уже не стоит», — заверил Дворцов.

Ранее риелтор Алина Правоторина сообщила, что замок покинувших Россию Галкина* и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь невыгодно ни покупать, ни сносить.

*Признаны иностранными агентами на территории России