«Миллионы за снос»: раскрыта судьба замка Пугачевой и Галкина*

Замок покинувших Россию шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь не выгодно ни покупать, ни сносить. Такое мнение высказала риелтор Алина Правоторина.

В беседе с aif.ru она заверила, что у резиденции сбежавших артистов есть всего один шанс на заселение.

«Это очень дорогое удовольствие, снос может стоить миллионы. У меня много запросов от клиентов на продажу участка с недостроем. Но если достроить его не получится, то это неликвид, потому как он годится только под снос. А это стоит настолько дорого, что проще отказаться от этой затеи и найти пустой участок», — рассказала Правоторина, добавив, что на ее практике ни один из клиентов не согласился в результате на сделку.

Риелтор не смогла назвать точную сумму, которая потребуется для сноса особняка Пугачевой и Галкина*, но отметила, что один вызов небольшого самосвала для вывоза строительного мусора стоит около 15 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за сам демонтаж строения.

При этом Правоторина выразила уверенность в том, что ни частные лица, ни какие-то туристические фирмы, не выкупят замок Пугачевой из-за дороговизны и специфического вида.

«Я вижу только один путь использования этого здания. Если его каким-то образом передадут государству, и в нем устроят какой-то психоневрологический интернат, дом престарелых или что-то такое. То есть передадут какому-то учреждению, которое просто нуждается в стенах и бюджетном ремонте, а для прогулок и отдыха постояльцев хватит небольшой территории с лавочками во дворе», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что Пугачева могла сделать на территории замка в Грязи личный зоопарк с зебрами и крокодилами. О ходивших слухах сообщил сосед артистки. Он рассказал, что в деревне живет мало людей, а летом приезжают дачники. Развлечений там нет – для этих целей едут в Козино или Звенигород. По словам мужчины, пять лет назад замок Пугачевой был красивым, сейчас - «в зарослях и плесени».

*Признан иностранным агентом на территории России