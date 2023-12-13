«Не чувствую возраста»: Цискаридзе высказался о своем 50-летии

Премьер Большого театра России, артист балета, народный артист РФ и Северной Осетии Николай Цискаридзе признался, что не испытывает никаких эмоций относительно своего 50-летия. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Известно, что уже 31 декабря артист балета отпразднует юбилей. Как признался Цискаридзе, каких-либо эмоций относительно возраста он не испытывает. Он подчеркнул, что ему тяжело относить к себе столь внушительный возраст, поскольку внутри у него ничего не изменилось.

Премьер Большого театра России отметил, что по-прежнему обладает тягой к учебе и старается учиться даже у тех, кому он преподает сам.

«Я 10 лет работаю с детьми и не чувствую возраста. Поколение меняется, дети совсем другие, и мне постоянно приходится придумывать, как правильнее донести информацию, чтобы получился толк», - заявил Цискаридзе.

Артист балета уточнил, что его не покидает ощущение юношества, а сам он отличается от многих своих ровесников. Он добавил, что именно это и дает ему легкость.

Ранее Николай Цискаридзе раскритиковал менеджмент Большого театра за ажиотаж вокруг новогоднего спектакля «Щелкунчик».