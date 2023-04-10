«Не чувствую половины тела, часть лица повисла»: актер Барабаш потерял способность говорить

45-летний Алексей Барабаш, известный по ролям в проектах «Эти глаза напротив», «Бедный, бедный Павел» и «Сталинград», рассказал о том, как обычный массаж чуть не обернулся для него большой трагедией. Желая избавиться от зажимов в шее и спине, он отправился к мануальному терапевту, а уже после него был экстренно доставлен в больницу.

По признанию актера, он обратился к специалисту из-за того, что подготовка к очередным съемкам сопровождалась у него постоянными тренировками. К массажисту была простая просьба – убрать «зажатость» и расслабить мышцы. Задача была принята, и все во время сеанса проходило хорошо. Алексей «похрустел», его размяли, и он довольный отправился домой. А через некоторое время стало происходить странное.

Барабаш поделился, что сначала на утро у него отнялась часть тела, что его сильно испугало. А затем он и вовсе потерял способность говорить.

«Не чувствую половины тела, правая часть лица повисла. Я безумно испугался, звоню своей девушке, говорю: «Приходи». Она приходит, у меня начинается второй приступ, я начинаю говорить ей на каком-то инопланетном языке», - рассказал артист в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Алексею становилось только хуже, и его пришлось экстренно госпитализировать. В больнице ему сделали МРТ и сообщили, что он перенес два инсульта. Дело в том, что во время массажа ему могли повредить сонную артерию. Если бы ее стенка самостоятельно не встала на место, Барабашу пришлось бы точно забыть о карьере, да и о обычной жизни в принципе. Но, к счастью, все обошлось, и он смог восстановиться.

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