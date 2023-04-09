Концерты отменены: у Дениса Мацуева обнаружили опасную болезнь

47-летний Денис Мацуев признался поклонникам, почему ему пришлось отменить концерты в Мариинском театре. Оказалось, что пианист заболел Covid-19.

Денис Леонидович пришел в ярость, когда у него поднялась температура, поскольку концерт был приурочен к к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Пианист отметил, что мог играть, но организаторы не рискнули.

Близкие Мацуева, узнав о проблемах со здоровьем, поначалу испугались. На данный момент состояние пианиста лучше, он наблюдается у врачей.

Отмечается, что концерты состоятся теперь 12 и 13 апреля.