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17:45, 09 апреля 2023
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Концерты отменены: у Дениса Мацуева обнаружили опасную болезнь

Диагноз пианиста Дениса Мацуева напугал близких.

Starface.ru

Фото: Starface.ru

47-летний Денис Мацуев признался поклонникам, почему ему пришлось отменить концерты в Мариинском театре. Оказалось, что пианист заболел Covid-19.

Денис Леонидович пришел в ярость, когда у него поднялась температура, поскольку концерт был приурочен к к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Пианист отметил, что мог играть, но организаторы не рискнули.

Близкие Мацуева, узнав о проблемах со здоровьем, поначалу испугались. На данный момент состояние пианиста лучше, он наблюдается у врачей.

Отмечается, что концерты состоятся теперь 12 и 13 апреля.

Источник фото:Starface.ru
Источник:kp.ru
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