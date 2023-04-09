17:45, 09 апреля 2023
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Концерты отменены: у Дениса Мацуева обнаружили опасную болезнь
Диагноз пианиста Дениса Мацуева напугал близких.
Фото: Starface.ru
47-летний Денис Мацуев признался поклонникам, почему ему пришлось отменить концерты в Мариинском театре. Оказалось, что пианист заболел Covid-19.
Денис Леонидович пришел в ярость, когда у него поднялась температура, поскольку концерт был приурочен к к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Пианист отметил, что мог играть, но организаторы не рискнули.
Близкие Мацуева, узнав о проблемах со здоровьем, поначалу испугались. На данный момент состояние пианиста лучше, он наблюдается у врачей.
Отмечается, что концерты состоятся теперь 12 и 13 апреля.