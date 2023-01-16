«Не чувствую пальцев»: Виктория Боня отморозила ноги в горах

Светская львица Виктория Боня продолжает проверять себя на прочность. Недавно 43-летняя звезда начала восхождение на гору Охос дель Саладо в Чили. Девушка была готова к трудностям, но не ожидала, что столкнется с огромными неприятностями. Она так сильно отморозила ноги, что думает прервать восхождение.

Телеведущая рассказала, что перед поездкой консультировалась с альпинистами по поводу экипировки. Боня пожаловалась, что Алекс Абрамов порекомендовал ей обувь, в которой невозможно находиться на такой высоте.

«Больше слушать не буду, буду брать самую теплую экипировку. Развернулась и иду обратно. Отморозила пальцы на ногах. Хотела ругать Абрамова, который сказал взять «шеститысячники», но нужно было брать ботинки «восьмитысячники». Ноги замерзли, иду отогревать. Просто не чувствую пальцев. Для меня главное – пальцы на ногах. Как же я буду туфли носить? Все лабутены, которые я накупила?» – поделилась звезда в личном микроблоге.

Напомним, что Виктория уже не в первый раз совершает восхождение, но в этот раз ей совсем не везет. Звезда уже сама не верит в то, что все сложится удачно.

«Я раньше смотрела на альпинистов и думала: «Какие идиоты! Что за люди? Нужно быть дураком, чтобы жить в палатке, не мыться неделями, не иметь комфорт». Сейчас лежу и думаю то же самое. Ну что за дура? Ну куда я поперлась? Ветер такой сильный, что у меня палатка ходит ходуном. Только одна мысль греет и радует, что все скоро закончится. Высота 6893. Не знаю, дойду или не дойду. Ждите новостей», — добавила теледива.

Ранее мы писали о том, что Викторию Боню в тяжелом состоянии эвакуировали во время восхождения на гору в Чили. Чуть позже она сама вышла на связь и рассказала, что с ней происходит.