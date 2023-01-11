Лицо опухло, а в туалет только через трубочку: Виктория Боня находится в крайне тяжелом состоянии

В прошлом году Виктория Боня исполнила свою мечту и занялась альпинизмом. Она совершила восхождение на гору Манаслу в Непале. Правда, до вершины телеведущая так и не добралась. У нее было много попыток, но постоянно появлялись какие-то препятствия – проблемы со здоровьем, сход лавины, потеря сил и энергии. Но несмотря на это, артистка решила не останавливаться на достигнутом и начала 2023 год с нового покорения.

Недавно Боня сообщила своим подписчикам в социальной сети, что отправилась в Южную Америку, чтобы забраться на самый высокий вулкан планеты Охос дель Саладо - 6893 метра. Многие поклонники писали Виктории, что она совсем не бережет свое здоровье, ведь все помнят, как тяжело артистка переживала горную болезнь в прошлый раз. Но телеведущая была полна надежд, так как благодаря горе Манаслу у нее уже был опыт. Однако уже на высоте 3500 метров Боня почувствовала недомогание – ее накрыла горная болезнь.

Виктория долгое время терпела и старалась не обращать внимание на головные боли и затрудненное дыхание. Но в итоге она все-таки не смогла начать восхождение вместе с экспедицией, и ее вернули в базовый лагерь. Оттуда телеведущая и вышла на связь с поклонниками. «Чтобы было понятно, насколько хреново. Когда так хреново, думаю: ну на фига ты поперлась в горы?» - сообщила Боня и при этом выложила фотографию, на которой запечатлела свое опухшее лицо.