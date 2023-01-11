Лицо опухло, а в туалет только через трубочку: Виктория Боня находится в крайне тяжелом состоянии
«Так хреново»: Викторию Боню в тяжелом состоянии эвакуировали во время восхождения на гору в Чили.
Фото: LOIC VENANCE/AFP/East News
В прошлом году Виктория Боня исполнила свою мечту и занялась альпинизмом. Она совершила восхождение на гору Манаслу в Непале. Правда, до вершины телеведущая так и не добралась. У нее было много попыток, но постоянно появлялись какие-то препятствия – проблемы со здоровьем, сход лавины, потеря сил и энергии. Но несмотря на это, артистка решила не останавливаться на достигнутом и начала 2023 год с нового покорения.
Недавно Боня сообщила своим подписчикам в социальной сети, что отправилась в Южную Америку, чтобы забраться на самый высокий вулкан планеты Охос дель Саладо - 6893 метра. Многие поклонники писали Виктории, что она совсем не бережет свое здоровье, ведь все помнят, как тяжело артистка переживала горную болезнь в прошлый раз. Но телеведущая была полна надежд, так как благодаря горе Манаслу у нее уже был опыт. Однако уже на высоте 3500 метров Боня почувствовала недомогание – ее накрыла горная болезнь.
Виктория долгое время терпела и старалась не обращать внимание на головные боли и затрудненное дыхание. Но в итоге она все-таки не смогла начать восхождение вместе с экспедицией, и ее вернули в базовый лагерь. Оттуда телеведущая и вышла на связь с поклонниками. «Чтобы было понятно, насколько хреново. Когда так хреново, думаю: ну на фига ты поперлась в горы?» - сообщила Боня и при этом выложила фотографию, на которой запечатлела свое опухшее лицо.
Виктория Боня
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
По словам артистки, у нее страшно болела голова, и эти боли невозможно было терпеть. Более того, не помогали никакие препараты. «Пульс 50, у меня такого никогда не было. Долгая адаптация к высоте. Очень нехорошо себя чувствую», - рассказала о своем самочувствии Виктория.
К слову, несмотря на недомогание Боня довольно часто выходит на связь с подписчиками и отвечает на интересующие их вопросы. Так, телеведущая рассказала, как ходит в туалет в горах. Она показала поклонникам специальное устройство, которое приобрела специально для восхождения. При помощи него она сможет мочиться как мужчина. «Просто в штаны вставляется, и ты как мужчина становишься. Думаю, пригодится, когда ты идешь уже наверх», - рассказала Виктория Боня.
Ранее на связь вышел Влад Кадони, перенесший сложную операцию на позвоночнике. Телеведущий откровенно рассказал о своем самочувствии.