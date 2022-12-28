Не чувствовал половину тела: из-за чего Борис Ельцин плакал единственный раз

Первый президент России Борис Ельцин плакал из-за инсульта. Об этом рассказал бывший охранник главы государства Александр Коржаков.

По его словам, Ельцин оказался парализован и не чувствовал половину тела. Лицо президента было перекошено.

Коржаков вспоминает, что когда над главой государства «колдовали» врачи, «у него слезы просто градом лились».

«Он чуть ли не взахлеб плакал из-за того, что с ним вот это случилось», — поделился охранник, который успокаивал президента в трудную минуту.

Чтобы спасти Ельцина, была собрана команда медиков, и состояние стабилизировали за одну ночь. Лечение длилось около месяца.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был ранен в Донецке. Врачи прооперировали политика и извлекли из спины металлический осколок от снаряда.