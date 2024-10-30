«Не читайте желтую прессу»: Елена Воробей вернулась в Россию после слухов об эмиграции
© Starface.ru
Юмористка Елена Воробей поспешила выйти на связь с поклонниками после появления слухов о том, что она покинула Россию. Как призналась артистка, она действительно провела отпуск в Италии, но уже вернулась в Москву.
«До меня доходят слухи идиотские, что якобы я осталась в Италии, где купила себе виллу за много миллионов евро... Не читайте желтую прессу», - обратилась к подписчикам своего блога Воробей.
В Москве звезда «Аншлага» задействована в спектакле «Скупой папик», где играет вместе с актером Станиславом Садальским. Поэтому 57-летняя Елена не смогла задержаться за границей и провела в Риме только одни выходные.
«Не дождавшись аудиенцию Папы Римского, вернулась на аудиенцию к Станиславу», — отшутилась Воробей.
Ранее Елена Воробей прокомментировала инициативу снизить размер гонораров звезд за участие в новогодних огоньках. Знаменитость заявила, что артисты снимаются в новогодних телешоу бесплатно.