«Не читайте желтую прессу»: Елена Воробей вернулась в Россию после слухов об эмиграции

Юмористка Елена Воробей поспешила выйти на связь с поклонниками после появления слухов о том, что она покинула Россию. Как призналась артистка, она действительно провела отпуск в Италии, но уже вернулась в Москву.

«До меня доходят слухи идиотские, что якобы я осталась в Италии, где купила себе виллу за много миллионов евро... Не читайте желтую прессу», - обратилась к подписчикам своего блога Воробей.

В Москве звезда «Аншлага» задействована в спектакле «Скупой папик», где играет вместе с актером Станиславом Садальским. Поэтому 57-летняя Елена не смогла задержаться за границей и провела в Риме только одни выходные.

«Не дождавшись аудиенцию Папы Римского, вернулась на аудиенцию к Станиславу», — отшутилась Воробей.

Ранее Елена Воробей прокомментировала инициативу снизить размер гонораров звезд за участие в новогодних огоньках. Знаменитость заявила, что артисты снимаются в новогодних телешоу бесплатно.