«Может, в Думе не знают?»: Елена Воробей заявила, что артисты снимаются в новогодних огоньках бесплатно

Юмористка Елена Воробей прокомментировала инициативу снизить размер гонораров звезд за участие в новогодних огоньках. Знаменитость заявила, что артисты снимаются в новогодних телешоу бесплатно.

Комментарий юмористки приводит издание «Абзац».

«Это смешно, потому что мы снимаемся бесплатно… И я не единственная, кто вам об этом скажет», - отреагировала на инициативу депутата Госдумы Воробей.

Она призналась, что артисты «за контент» и хотят быть в новогоднюю ночь со своими зрителями. От этого идея парламентария вызвала у Воробей улыбку и недоумение.

«Может, в Думе не знают этого?» – задалась вопросом артистка и отметила, что не знает людей, которые бы получали гонорары за такие передачи.

Издание отмечает, что в новогодние праздники звезды обычно зарабатывают на частных мероприятиях. В прошлом году гонорары артистов первой величины составляли от 5 до 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в традиционных новогодних огоньках появятся новые лица.