Константин Хабенский одной фразой прокомментировал свою госпитализацию

Константин Хабенский опроверг новости о своей госпитализации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сегодня, 19 сентября, СМИ сообщили о госпитализации народного артиста России Константина Хабенского. Журналисты писали о том, что у 52-летнего актера диагностировали проблемы с сердцем — ему якобы, поставили диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца».

Впрочем, уже спустя час артист вышел на связь с прессой и поспешил опровергнуть сообщения о проблемах со здоровьем.

«Удачи вам в фантазиях», — коротко ответил он.

Отметим, что на 26 сентября у Хабенского запланировано выступление в Самаре. Об отмене мероприятия пока не сообщали.

Ранее мы писали о том, что Константин Хабенский хочет избавиться от своего продюсерского центра. На протяжении последних нескольких лет бизнес не приносил актеру никакой прибыли.