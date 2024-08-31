«Не читайте до обеда советских газет»: Светлана Бондарчук сорвалась из-за критики и сравнений с Паулиной Андреевой

Бывшая модель и популярный блогер Светлана Бондарчук подверглась критике из-за активной демонстрации личной жизни в своем блоге. Бывшая жена Федора Бондарчука пришла в ярость, когда ей в пример привели нынешнюю жену режиссера, актрису Паулину Андрееву.

«Как говорится, не читайте до обеда советских газет! Я нарушила это правило… У каждого всегда есть мнение о твоей жизни — правильно ли ты живешь, хорошо ли воспитываешь детей, одеваешься, делаешь свою работу и совершаешь свои ошибки», - ответила пользователям Светлана в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что одни видят в фотографиях с отдыха любовь и счастье, а другие «видят то, что видят». При этом Светлана попыталась объяснить подписчикам, что выбрала для себя публичный образ жизни и ничего скрывать не собирается.

«Какие чувства я испытываю к людям, которые пишут комментарии? Сейчас никаких… Их агрессия и озлобленность — результат их же жизненных выборов», — заключила Бондарчук.

Ранее продюсер Евгений Морозов предположил, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись 1,5 года назад. В связи с этим Светлана Бондарчук подала новый иск о разделе имущества.