«Не числится в труппе театра»: новые подробности о завершении актерской карьеры Боярского

Уже много лет Михаил Боярский служит в театре Ленсовета и радует публику своей актерской игрой. Однако сегодня появилось новое интервью артиста, которое крайне встревожило его поклонников. Так, 73-летний мужчина тонко намекнул, что из-за проблем со здоровьем он может уйти на покой. После этого по Сети распространилась новость о завершении карьеры актера. На связь с изданием StarHit вышел сотрудник пресс-службы театра и внес ясность в ситуацию.

По словам источника, вероятный уход Боярского — выдумка прессы, и на данный момент речи о прощании со сценой не идет. Кроме того, если посмотреть афишу Ленсовета, то можно заметить, что Михаил Сергеевич задействован каждый месяц в нескольких спектаклях.

«Ерунда. Во-первых, он в труппе театра и не числится, он — приглашенный артист, свободный художник. Как и многие у нас, например, Артур Ваха. Оба спектакля со своим участием играет благополучно», — пояснила пресс-служба.

Ранее Михаил Боярский поделился мудростью, накопленной годами, и рассказал о своих ценностях. Артист считает, что все имеющиеся бриллианты и замок являются «полной бессмыслицей». Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой находящийся в Каннах Дмитрий Назаров заговорил о возвращении в РФ. Актер выразил надежду на то, что в скором времени он будет «творить». Полное высказывание мужчины смотрите здесь.