73-летний Михаил Боярский назвал имеющиеся бриллианты и замок «полной бессмыслицей»

Михаил Боярский не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно рассказывают эксклюзивные подробности о себе, однако на этот раз певец сделал исключение. Так, в интервью для издания «МК» артист откровенно поделился накопленной годами мудростью.

73-летний певец заявил, что с возрастом ему стало казаться «все таким смешным и ненужным». Боярский признался: у него имеется множество пластинок, фотографий, гитар, но он не знает, где их применить. Вот почему, по мнению Михаила Сергеевича, все накопления начинают «давить» к концу жизни.

Не менее философское отношение у певца и к богатству. Многие знаменитости никогда не скрывали, что стараются приобрести элитную недвижимость, чтобы оставить ее в наследство детям. Однако Боярский имеет свой взгляд на этот вопрос.

«Все приобретения, которые были сделаны, — полная бессмыслица. Начиная от замка и заканчивая бриллиантами», — резюмировал артист.

Выяснилось, что самой большой ценностью для музыканта стала его семья. Боярский сожалеет лишь о том, что у него только двое детей.

«Могло быть и больше, но уже поздно об этом думать. Репродуктивный возраст прошел», — пояснил певец.

Ранее Михаил Боярский заявил, что от принесённого ковида у него сильно пострадали умственные способности. Кроме того, мужчина сделал заявление, встревожившее поклонников: «Я не восстановился еще до конца». Подробности читайте в этой статье.

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