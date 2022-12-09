«Не честна на руку»: беременная Орлова обиделась на Довлатову за «накладной» живот

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова находится в счастливом ожидании второго ребенка. 45-летняя певица могла бы наслаждаться своим положением, если бы не хейтеры, которые уверяют, что у нее накладной живот. Многие пользователи Сети убеждены, что малыша артистке вынашивает суррогатная мать, а не она сама. Недавно к ним присоединилась радиоведущая Алла Довлатова.

Довлатова резко высказалась на эту тему. Она заявила, что некрасиво обманывать своих поклонников, а стоит честно рассказать о своей жизни.

«Людям не нравится, когда их дурачат. Вот и все. Рожаешь сама — молодец! Рожает суррогатная мать — тоже хорошо!» — отметила Алла.

Первое время теледива ничего не отвечала на слова коллеги, но потом решила прояснить ситуацию. На удивление, Ольга говорила очень спокойно. Она обиделась на радиоведущую, которую давно знает лично.

«Одно дело, когда люди хайпуют друг на друге, не общаясь лично, они могут просто из-за хайпа и поднятия подписчиков устраивать вот такую историю. Другой вопрос, когда человек знает меня лично. Я никогда не дала Алле лично усомниться в том, что я честна на руку — не честна на руку. И мне это очень странно, что человек пишет, что нехорошо дурить своих поклонников», — заявила будущая мама в личном микроблоге.

Напомним, что после высказывания Довлатовой, на защиту Орловой встали не только фанаты, но и ее коллеги. Среди них была близкая подруга певицы, телеведущая Ксения Бородина.

«Зачем вы трогаете беременную? Вы в какой момент в зверей все превратились? Довлатова, вам что, хайпа захотелось? Именно такого? Вы родили в 43, а Оля в 45 что, хуже? Или вы не сами рожали и поэтому теперь во всех вам чудится обман? Позор!» —писала брюнетка.

Тогда Алла ответила Ксении, что это был всего лишь «безобидный комментарий», из-за которого к ней приползла «сотня нечисти с проклятьями».

Ранее мы писали о странном заявлении Орловой. Она рассказала, что с радостью бы «отстегнула живот».