«Было бы здорово просто отстегнуть живот»: беременная Ольга Орлова сделала заявление

Ольга Орлова недавно сообщила радостную новость: скоро она вновь станет мамой. Общественность поделилась на два лагеря: пока одни сомневаются в искренности слов телеведущей и подозревают ее в обмане; другие — поздравляют с грядущим пополнением в семье. Звезда ведет активное общение с поклонниками в соцсети, и на этот раз она откровенно рассказала о набранных килограммах во время беременности.

По словам Ольги, она уже поправилась на 12 кг, и это — еще не предел, поскольку врачи прогнозируют рождение ребенка лишь в феврале 2023 года. Звезда беспокоится, что за 2 месяца, проведенных в ожидании, появятся еще лишние 8 килограмм.

Сейчас телеведущая питается без ограничений, но, как только Орлова родит, то сразу же сядет на жесткую диету. «Было бы здорово отстегнуть живот и похудеть сразу на эту двадцатку, но это не мой случай», — заявила Ольга.

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