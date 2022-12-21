«Не ценила жизнь»: Анфиса Чехова рассказала, что планировала умереть в 36 лет

Сексапильная телеведущая Анфиса Чехова сегодня празднует свой день рождения. 45-летняя знаменитость выглядит роскошно. Сейчас она отдыхает на Багамах. Несмотря на радостный праздник, артистка решила порассуждать о…смерти.

Женщина призналась, что в юности считала отличной идеей умереть в 36 лет. Она восхищалась актрисой Мэрилин Монро и прочитала ее биографию. После этого звезда задумалась о том, что хотела бы остаться для всех молодой и прекрасной.

«Оглядываясь назад, я вспоминаю, как в юности, увлекаясь биографией Мэрилин Монро, я считала, что умереть в 36 лет — это отличная идея. Чтобы мир запомнил тебя молодой и красивой, и никто не наблюдал за твоим увяданием», – поделилась мыслями Анфиса в соцсетях.

С годами Чехова пересмотрела свои взгляды. Теперь она наслаждается своим возрастом и чувствует себя, как никогда хорошо.

«В 45 лет я понимаю, насколько глупой я была тогда, как не ценила жизнь и как мало знала о ее смысле! В 45 я выгляжу и чувствую себя гораздо лучше, чем в 30...я стала лучшей версией самой себя! И все это только благодаря моей постоянной и глубокой работе над собой», – подчеркнула знаменитость.

Поклонники поддержали теледиву и осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что сейчас она выглядит еще лучше, чем раньше. Но некоторые все же встревожились, что именинницу когда-то одолевали нехорошие мысли.

Недавно Анфиса Чехова рассказала, сколько весит ее грудь.