Анфиса Чехова рассказала, сколько весит ее грудь

Анфиса Чехова и Анна Семенович всегда славились в отечественном шоу-бизнесе пышными формами и большой грудью. На этот раз Анфиса стала настоящим ньюсмейкером, сообщив интимные подробности о своем бюсте, который, почему-то, многих волновал в последнее время.

В социальной сети звезды появилось интересное видео. Так, девушка встала на весы, которые определили, что она весит 60 кг. Из этой цифры Чехова предложила вычесть еще 4 кг, потому что, как выяснилось, именно столько весит ее грудь.

«Открою вам секрет: женская грудь состоит из молочной железы и жира. И это тот самый жир, от которого мы не спешим избавляться, потому что иначе мы увидим совсем грустную упавшую картину. Поэтому, обладательницы пышного бюста, перед тем как встать на весы, — взвесьте свою грудь», — объяснила Анфиса.

К слову, после просмотра ролика общественность поделилась на два лагеря: пока одни благодарят звезду за интересную информацию, другие — недоумевают, зачем они узнали «такие» подробности.