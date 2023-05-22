«Не бывает дыма без огня»: врач рассказал, можно ли было спасти мужа Дианы Гурцкой

Кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал в беседе с Пятым каналом, могли ли врачи что-то сделать для нормализации состояния умирающего мужа Дианы Гурцкой Петра Кучеренко. Предварительной причиной смерти замглавы Минобрнауки РФ назвали сердечный приступ.

Врач отметил, что заболевания сердечно-сосудистой системы не любят ждать. Чтобы спасти человека от трагического исхода, у медиков есть не более 30-60 минут, поэтому врачи рекомендуют незамедлительно обращаться в скорую помощь.

«Чем раньше мы оказываемся в стационаре, тем выживаемость, конечно, выше. И время здесь имеет главенствующую роль», — подчеркнул врач.

По мнению Кондрахина, в случае с Кучеренко, роковую роль мог сыграть тромб или коронарный синдром, поспособствовавший нарушению кровообращения миокарда. Но по косвенным признакам определить точный диагноз сложно.

«По большому счету, в домашних условиях инфаркт не лечится. Это абсолютно точно госпитализация, специализация в отделение интенсивной терапии», — добавил Кондрахин.

Эксперт подчеркнул, что любой сердечный приступ может привести к смертельным последствиям. Он уточнил, что проблемы с сердечно-сосудистой системой можно заметить на ранних стадиях, если начать прислушиваться к телу.

«Давайте честно говорить, что не бывает дыма без огня. Обычно есть ранние признаки заболевания сердца», – сказал Кондрахин.

Он добавил, что к таким признакам относят изменение ЭКГ, повышение артериального давления, повышение холестерина, какие-то непонятные боли в грудной клетке, в области сердца.

«Это все растянуто по времени», — сказал кардиолог.

Кроме этого, эксперт сказал, что есть способы обхитрить заболевания сердца. Один из них – проходить диспансеризация раз в год людям старше 40 лет.