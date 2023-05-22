112: в Москве госпитализировали 83-летнюю Галину Польских из-за проблем с сердцем

В Москве госпитализировали 83-летнюю Галину Польских. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, у актрисы возникли проблемы с сердцем и давлением. Вот почему теперь она пробудет несколько дней в отделении артериальной гипертензии. Предполагается, что за это время медицинские сотрудники займутся лечением хронических заболеваний Польских и проведут ей всестороннее обследование.

К слову, на данный момент ни актриса, ни ее представители никак не комментировали новость о госпитализации.

Ранее 41-летняя Ирина Дубцова сообщила, что набрала вес из-за заболевания щитовидной железы. Подробности смотрите в этой статье.