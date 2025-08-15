«Мужики, как куры»: Роза Сябитова выступила против штрафов за измену

Сваха Роза Сябитова прокомментировала предложение штрафовать супругов за измену. По словам ведущей, данная инициатива не поможет сохранить семьи.

Мнение Сябитовой узнало издание Life.ru.

Ведущая «Давай поженимся!» считает, что разрушение семьи идет изнутри и измена лишь выявляет возникшие проблемы. Сябитова сравнила семью с государством и отметила, что в ней действуют такие же законы социума.

«Мудрецы говорят, что государство разрушается изнутри, а внешние враги их только добивают. Измена — это фактор, который добивает государство», - сказала ведущая.

Она подчеркнула: наказания никогда не давали положительного результата, а обсуждать проблемы должны сами супруги.

«Вы же все умные, цивилизованные, психологически подкованные. Так разговаривайте», - сказала сваха.

Она считает, что родителям не стоит вмешиваться в происходящее в семье, а помогать нужно, когда дети придут за советом. Комментируя мужскую неверность, Сябитова рассказала, что женщины изменяют больше и чаще. В то же время гулять от хорошей жены никто не станет, уверена ведущая.

«Мужики — как куры, отошёл на 10 метров – ничей», - размышляет она.

