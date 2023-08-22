«Не было варианта»: вдова Барыкина честно рассказала о расставании с музыкантом

Вдова знаменитого музыканта Александра Барыкина призналась, что вспоминает покойного супруга только в кругу друзей. Об этом она рассказала в интервью для WomanHit.ru.

В браке с Барыкиным у Нелли родилась дочка Евгения. Артист скончался в 2011 году прямо на концерте. Вдова Барыкина отмечала, что еще до знакомства с будущим мужем сочиняла стихи и музыку, но показывала результаты своего творчества только самым близким.

Нелли призналась, что часто выступала вместе с супругом, однако потом у них начались стилистические разногласия. Она также какое-то время сочиняла тексты на его музыку, а затем стала заниматься собственным творчеством, где и музыка, и текст были написаны ею.

Вдова Барыкина подчеркнула, что очень любит вспоминать время, проведенное вместе с мужем, но делает это только в узком кругу.

«Публично эти воспоминания часто пытаются извратить», – пояснила она.

Нелли добавила, что рассказывает дочери про отца и нередко замечает черты Александра в ее поведении и мимике. Также она раскрыла журналистам причину расставания с музыкантом.

«У нас не было другого варианта. Потому что только таким образом каждый из нас узнал что-то очень важное для собственной души», – цитирует Нелли Барыкину WomanHit.ru.

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