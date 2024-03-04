Лариса Лужина не согласилась с Михалковым, который раскритиковал фильмы Рязанова. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

В конце декабря 2023 года Никита Михалков дал большое интервью, в котором поделился своим мнением о коллегах. Так, он похвалил режиссера Жору Крыжовникова, но раскритиковал Эльдара Рязанова.

«Он был умный режиссёр, он брал очень хороших артистов и давал им свободу. Я не могу назвать кинематограф Рязанова — кино. Это для меня не кино», — рассказывал он.

По словам актрисы Ларисы Лужиной, она хоть и уважает Михалкова, но с такой оценкой творчества режиссера не согласна.

«Простите, Эльдар снял столько картин, которые вошли в жизнь наших зрителей. Эти киноработы действительно достойны, чтобы я и миллионы других людей их посмотрели и сегодня. То, что он снимал не кино, я не согласна с Никитой Сергеевичем», — заявила она.

При этом Лужина допустила, что последние работы Рязанова, выпущенные после 90-х годов, могли быть хуже советских картин. Среди таких фильмов она назвала «Старые клячи» с Людмилой Гурченко в главной роли.

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