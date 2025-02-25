«Не было сомнений»: Дмитрий Шепелев впервые раскрыл, почему не был рядом с Жанной Фриске в момент смерти

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые рассказал, почему его не было рядом с Жанной Фриске в момент смерти певицы. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала шоумен признался, что уехал вместе с сыном, поскольку хотел уберечь его от «драмы».

По словам телеведущего, он понимал, что трагический конец неизбежен, поэтому принял решение увезти сына подальше. Дмитрий Шепелев взял Платона с собой на море, чтобы мальчик не стал «свидетелем смерти» матери.

«Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это заметно по мелочам, но заметно. Нашему сыну было на тот момент два года, и я отдавал себе отчет о том, что точно не хочу, чтобы он был свидетелем всего этого. Он слишком мал для этого, я хотел уберечь его, потому что понимал, что уровень драмы будет очень высокий», — поделился артист.

О смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев узнал вскоре после отъезда. Теперь, спустя почти 10 лет после ухода певицы, шоумен видит в этом определенный знак, считая, что она «одобрила» его решение.

«Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что ее не стало. <…> Это совпадение, в котором я вижу определенный символизм, словно она согласна с моим решением», — заявил Дмитрий Шепелев.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают родители и сестра Жанны Фриске, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске раскрыл, как Дмитрий Шепелев оскорблял тяжелобольную певицу. Владимир Фриске уверен, что телеведущий использовал его дочь в личных интересах и с целью заработка.