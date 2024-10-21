«Не было скандалов»: объявившая о связи с сыном Ильи Авербуха Евгения Медведева рассказала о личной жизни

Фигуристка Евгения Медведева предпочитает не распространяться о личной жизни. Известно, что сейчас серебряный призер Олимпийских игр 2018 года уже два года счастлива в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым. В разговоре с Павлом Островским для его YouTube-канала девушка рассказала о своем возлюбленном и о том, почему расставалась с бывшими.

По словам 24-летней фигуристки, им с избранником удается избегать конфликтов, поскольку договорились обсуждать все спорные моменты.

«Мы правильно сделали, что с самого начала отношений договорились разговаривать», — отметила Евгения Медведева.

Новая ведущая шоу «Ледниковый период» на Первом канале заявила, что у них с молодым человеком «никогда не было скандалов».

Однако до этого Евгении Медведевой пришлось пройти через негативный опыт в отношениях. Спортсменка призналась, что бывшие всегда сами бросали ее без объяснения причин.

«От меня уходили типа так: „Ты мне больше не нужна, пока“. До сих пор не понимаю причин. Я люблю, когда все прозрачно, когда есть факты. И на их основании вы принимаете решение — оставаться вам парой, друзьями, близкими или дальними знакомыми или все же расходиться», — заявила фигуристка.

Знаменитость признавалась, что ей не везет с противоположным полом. В одном из шоу Евгения Медведева даже рассказала, что молодые люди все время пытаются ее обмануть. При этом недавно девушка заявила, что у нее «особая связь и любовь» с 3-летним сыном ее коллеги Ильи Авербуха Львом.

«Признаюсь, я залипаю на фото и видео с Левиком. Я просто не могу. У нас с ним какая-то особая связь, особая любовь», — поделилась спортсменка.

Ранее сообщалось о том, что Евгения Медведева призналась, что съехалась с возлюбленным.