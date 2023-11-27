«Не было сил»: дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о чувствах в День матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила подписчиков в соцсетях с Днем матери и призналась, что для нее этот день – очень сложный. Блогерша поделилась своими мыслями и пожелала всем мамам крепкого здоровья. Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже пять лет борется с онкологическим заболеванием – глиобластомой.

27-летняя девушка рассказывает в соцсетях о своей жизни и отвечает на вопросы поклонников. Они часто интересуются, как чувствует себя Анастасия Заворотнюк. Анне тяжело говорить о родительнице, она даже промолчала в День матери. Но потом решила опубликовать пост в личном микроблоге.

«Вчера не было сил всех вас поздравить, для меня это очень сложный день. Желаю маме каждого из вас самого крепкого здоровья, и чтобы они всегда были рядом, любите мам», – написала звездная наследница.

Не так давно Анна делилась, что состояние ее мамы тяжелое. Она пояснила, что ей сложно об этом говорить даже в обычной жизни, а тем более в публичном пространстве. Но девушка и все родные верят, что актриса сможет победить серьезный недуг.

Напомним, что Анна на данный момент живет на две страны. Она часто бывает в России и в Арабских Эмиратах. Многие критикуют ее за это, но она говорит, что следует за своим возлюбленным.

Ранее мы писали о том, что муж артистки – фигурист Петр Чернышев вышел в свет с пятилетней дочерью Милой от Заворотнюк. Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, в котором у него главная роль. Чернышев появился на публике абсолютно седым. Главной сенсацией вечера стало то, что в конце выступления супруг Анастасии показал их общую дочь Милу.