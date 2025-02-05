«Не было проблем с желудком до 2019 года»: знакомая Добровольской раскрыла подробности болезни актрисы

Врач-дерматолог и косметолог Марият Мухина была близко знакома с актрисой Евгенией Добровольской. Она сообщила, что до 2019 года, то есть болезни дочери, артистка была здорова. А рак мог развиться на фоне стресса.

По словам Мухиной, о заболевании звезды театра и кино стало известно после того, как она столкнулась с тяжелым жизненным периодом. Сначала проблемы со здоровьем выявили у дочки, затем сын выпал из окна.

«Вообще-то, у нее никогда не было проблем с желудком до 2019 года. Дальше случилась одна трагедия — болезнь дочери. Причем, достаточно серьезная: некроз шейки бедра. Дальше, когда она вылечила наследницу, случилась следующая беда — Николаша выпал из окна третьего этажа. В крови парня обнаружили запрещенные вещества. Она эту тему не хотела обсуждать. Он был в искусственной коме, на грани жизни и смерти», - заявила врач на шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Врач Елена Жукова, которая тоже была в студии передачи, подтвердила — стресс действительно мог спровоцировать появление рака. Добровольская могла не следить за питанием, из-за чего и произошли изменения в желудке.

Напомним, что Евгения Добровольская умерла в январе 2025 года в хосписе.

Ранее стало известно, что Евгения Добровольская говорила о боли и страданиях перед смертью.