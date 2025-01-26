«Боль и страдания — это все не просто так»: Евгения Добровольская предчувствовала свою смерть

10 января после продолжительной болезни ушла из жизни Евгения Добровольская. Актриса боролась с онкологией и как будто предчувствовала трагический исход событий. Телеведущий Сергей Майоров вспомнил, как в интервью для программы «Однажды…» на НТВ артистка говорила о боли и страданиях, еще за несколько лет до диагноза.

Сейчас, после смерти Евгении Добровольской, ее слова о посланных свыше страданиях и испытаниях приобрели особые смысл. Актриса будто чувствовала, с чем ей придется столкнуться в будущем.

«Все радости, боли и страдания, я хочу, чтобы они были мои, потому что они все нужны, они все для чего-то нам посланы, чтобы мы были мудрее. Это все не просто так», — утверждала Евгения Добровольская.

Звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» узнала о страшном диагнозе за полтора года до смерти. Когда Евгения Добровольская обратилась к врачам, у нее выявили агрессивную форму рака — метастазы уже пошли в мозг. Однако актриса верила, что победит болезнь, и продолжала работать. В последний раз она вышла на сцену театра летом 2024 года. Артистка выглядела изможденной, но при этом была полна энергии, поэтому никто даже не заподозрил, что она тяжело больна.

По словам друзей и коллег, актриса никогда не жаловалась на проблемы, хотя их в ее жизни было достаточно: три неудавшихся брака, скандальные отношения, попытки обеспечить четырех детей. Узнав об онкологии, Евгения Добровольская не просила у близких помощи, поскольку «не хотела, чтобы кто-то ее жалел». Поэтому, когда болезнь победила, она «ушла, сохранив свое достоинство».

Напомним, артистка ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой Евгения Добровольская боролась последний год. В день прощания со знаменитостью выяснилось, что в 2023 году у нее выявили рак желудка.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности последнего праздника Евгении Добровольской. Как оказалось, на юбилей актрисы ради нее в больницу привезли рояль.