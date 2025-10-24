«Не было прежнего сестринства»: Савельева рассказала, как восприняла уход Сати Казановой из «Фабрики»

Певица Саша Савельева рассказала, как переживала уход Сати Казановой из группы «Фабрика». Звезда стала гостьей нового выпуска подкаста «Ниче Святого» в музыкальном сервисе Звук.

В беседе с Марком Андерсоном артистка вспомнила о времени, проведенном в женском коллективе. Она призналась, что у нее не было выгорания, так как они много и ярко гастролировали.

«Конечно, была некая усталость от постоянных гастролей, перелетов и переездов. Но в тот момент меня очень выручал наш коллектив. Мы здорово проводили время на гастролях, все время что-то придумывали», – поделилась Саша.

По ее словам, группа много путешествовала и давала концерты «на краю света». Они ездили не только по России, но и путешествовали по Европе. Певица также вспомнила, как восприяла уход из группы одой из ярких участниц Сати Казановой.

«Мне позвонил Игорь Матвиенко и говорит: «Саш, слушай, что делать-то? Сати уходит». Она готовила нас к этому, но, думаю, Игорь до последнего надеялся, что Сати передумает. На гастролях не было прежнего сестринства и особой взаимосвязи. Игорь же, можно сказать, нас взрастил», – объяснила звезда.

По ее словам, Матвиенко было сложно приять это и отпустить. Но артистка убеждена, что это был выбор взрослого человека.

