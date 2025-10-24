«Я сильно страдала»: Саша Савельева обратилась к психотерапевту из-за послеродовой депрессии

Певица Саша Савельева призналась, что после появления сына на свет столкнулась с послеродовой депрессией. По словам экс-солистки «Фабрики», она не могла принять, что ей нужно быть только мамой. Об этом она рассказала в подкасте «Ниче Святого» в музыкальном сервисе Звук.

Саша Савельева воспитывает сына от актера Кирилла Сафонова. Сейчас она счастлива каждый день проводить вместе с ребенком, но, когда он только родился, артистка сталкивалась с большими трудностями. Исполнительница отметила, что была той самой мамой, которая боролась с послеродовой депрессией.

«У меня была послеродовая депрессия, но мне повезло: я не лежала пластом, а, наоборот, очень многого хотела, но совершенно не было сил. Из-за этого я сильно страдала. Тогда я не могла принять мысль, что мне нужно побыть только мамой. Потому что этому маленькому человечку нужна только ты, и все. А все твои проекты, выступления, соцсети — это для него не имеет никакого значения», - поделилась Саша.

Певица призналась, что прийти в себя ей помог психотерапевт. Сначала она пыталась справиться сама, но ей не хватило на это «ресурса». Сначала специалист назначил Савельевой лекарства, а затем она проходила терапию.

«За время лечения я прошла через множество методов: психоанализ, схема-терапию, экотерапию, терапию принятия ответственности и клиническую психотерапию. Я успела поработать с разными специалистами и испробовать на себе самые разные подходы», - рассказала артистка.

