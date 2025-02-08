«Не было последнего „прости“»: Владимир Левкин не предчувствовал свою смерть

Внезапная смерть экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина осенью 2024 года стала шоком для его близких и поклонников. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале вдова артиста Марина Левкина раскрыла подробности последнего дня его жизни.

Владимир Левкин много лет боролся с онкологией. Осенью 2024 года состояние певца ухудшилось. В ноябре экс-участник «На-На» уехал в больницу, сам звонил жене и был уверен, что скоро вернется домой. Однако на следующий день артисту резко стало плохо, а вскоре он попал в реанимацию.

«Он попал с подозрением на пневмонию, врач назначил мне прием на понедельник. И всю субботу я звонила в колл-центр, мне отвечали, что все стабильно. А потом позвонила и услышала — реанимация. Наверное, я что-то начала понимать тогда», — призналась Марина Левкина.

В реанимации врачи смогли стабилизировать состояние певца. Владимир Левкин пришел в себя и начал разговаривать, но отказался позвонить супруге. Марина Левкина предполагает, что муж не предчувствовал трагедию.

«Если бы он предчувствовал что-то, то явно бы поговорил со мной, сказал: „Я тебя люблю, прости меня за все, береги дочь“. Хотя не знаю, что в таких случаях говорят… Но не было последнего „прости“, последнего разговора. Он просто решил там набраться сил, чтобы бороться дальше», — поделилась вдова артиста.

Марина Левкина признается, что не винит врачей в случившемся, поскольку, по ее мнению, «так было угодно Богу».

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что более 20 лет назад певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Спустя годы после лечения болезнь вернулась, но он смог победить ее. 15 ноября 2024 года артист был госпитализирован, у него выявили лейкоз и пневмонию.

Ранее мы писали о том, что странный знак в соцсетях удивил вдову Владимира Левкина.