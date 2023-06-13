«Не было никогда таких ссор»: Ляйсан Утяшева заговорила о конфликтах в браке с Павлом Волей

Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева уже много лет счастлива в браке с телеведущим Павлом Волей. Они считаются одной из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса, однако все равно время от времени в Сети появляются слухи о том, что между артистами на самом деле не все гладко. В прошлом году их и вовсе неоднократно «разводили», но они опровергали все сплетни и заявляли, что в их семье все по-прежнему хорошо.

По признанию спортсменки, с Павлом за все это время они даже ни разу сильно не ссорились. А все благодаря чувству юмора шоумена. Ляйсан в шоу «Дерзкая готовка» рассказала, что Воля умеет разрядить любую обстановку, поэтому в их отношениях нет места конфликтам.

«Мое любимое качество – чувство юмора, естественно. Павел может сгладить любую обстановку. Таких итальянских разборок у нас пока не было и гормональных сбоев тоже. Я наладила железо, и стало все хорошо. У меня не было никогда таких ссор», - поделилась Утяшева.

Напомним, что изначально артисты не думали, что будут супругами друг другу, так как их связывала только дружба. Однако в 2012 году все изменилось. Павел оказался рядом с бывшей гимнасткой после трагедии в ее семье. Ляйсан рассказывала, что юморист был тем, кто помог ей справиться со смертью матери, и она поняла, что с ним будет в безопасности и полностью счастлива.

Вскоре Павел сделал телеведущей предложение, и они сыграли свадьбу. Сейчас они воспитывают двоих детей – сына Роберта и дочь Софию. Их они стараются не показывать публике, так как стремятся растить вне медийного пространства. Также супруги в этом году решили впервые поработать вместе. Раньше они разделяли карьеру и семью, но недавно нарушили это правило. Они вместе присоединились к проекту ТНТ «Выжить в Дубае».

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала, с какими проблемами столкнулась после родов.