«Не было ни одного промаха»: выяснилось, как подбирается репертуар для группы «Любэ»

Репертуар для группы «Любэ» подбирается продюсером четко и выверенно так, что за все годы у коллектива не было ни одного промаха. С соответствующим мнением выступил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Его слова приводит NEWS.ru.

«Продюсер Игорь Матвиенко очень четко и выверенно подбирает репертуар для коллектива «Любэ». На мой взгляд, за все годы существования группы не было ни одного промаха, чтобы слушатели сказали, что песня совершенно не подходит группе», - сказал он.

Бабичев назвал «Любэ» «коллективом настоящих мужчин»: на них стремятся быть похожими, а на музыке группы «совершали подвиги».

Критик подчеркнул важность темы патриотизма в творчестве «Любэ»: они обратили на нее внимание задолго до того, как это стало трендом. Бабичев отметил огромный вклад группы в российскую культуру.

Ранее сообщалось, что в Кемерове произошла драка на концерте «Любэ», в ней участвовали мужчины и женщины. Мероприятие пришлось на некоторое время прервать, после чего музыканты вернулись и исполнили для зрителей известные песни.