«Не было ни одного промаха»: выяснилось, как подбирается репертуар для группы «Любэ»
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Репертуар для группы «Любэ» подбирается продюсером четко и выверенно так, что за все годы у коллектива не было ни одного промаха. С соответствующим мнением выступил музыкальный критик Евгений Бабичев.
Его слова приводит NEWS.ru.
«Продюсер Игорь Матвиенко очень четко и выверенно подбирает репертуар для коллектива «Любэ». На мой взгляд, за все годы существования группы не было ни одного промаха, чтобы слушатели сказали, что песня совершенно не подходит группе», - сказал он.
Бабичев назвал «Любэ» «коллективом настоящих мужчин»: на них стремятся быть похожими, а на музыке группы «совершали подвиги».
Критик подчеркнул важность темы патриотизма в творчестве «Любэ»: они обратили на нее внимание задолго до того, как это стало трендом. Бабичев отметил огромный вклад группы в российскую культуру.
Ранее сообщалось, что в Кемерове произошла драка на концерте «Любэ», в ней участвовали мужчины и женщины. Мероприятие пришлось на некоторое время прервать, после чего музыканты вернулись и исполнили для зрителей известные песни.