«Не было хлеба, но все хотели зрелищ»: певец Шура рассказал о трудном периоде в жизни

Певец Шура рассказал, как выступал в 1990-х годах для людей, которые ходили на его концерты несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. В беседе с Пятым каналом он поделился подробностями своей жизни в тот период.

Судьба исполнителя хита «Твори добро» складывалась непросто. Стремительный взлет в карьере сменился потерей популярности в начале нулевых, за которой последовала борьба с зависимостями и онкологическим заболеванием.

Однако артист продолжал выступать, а люди ходили на концерты, тратя на это последние деньги. По признанию Александра, он очень благодарен за это зрителям и сегодня выступает ради них.

«В 1990-е... когда не было хлеба, все хотели зрелищ. Люди на последние деньги покупали билеты и приходили на стадионы. А жрать было нечего. Так и выжили», — сказал певец.

При этом тогда артисту самому было не на что купить продуктов. Плюс к этому в 2004 году он узнал о своем страшном диагнозе — о раке. С недугом пришлось бороться следующие пять лет. Но ни одна из этих проблем не мешала певцу «зажигать» на сцене.

Сегодня артист здоров, более того, вновь востребован у публики. Артист признается, что может дать четыре концерта в неделю.

Ранее певец Шура признался в отсутствии у него второй половинки.