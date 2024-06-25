«Не было денег»: актер Роман Курцын месяц прожил на вокзале в Москве

39-летний актер Роман Курцын вспомнил, как в начале карьеры жил на Ярославском вокзале в Москве. У артиста не было денег – мыться приходилось в павильоне на ВДНХ, где шли съемки сериала с его участием.

Telegram-канал «Звездач» привел фрагмент видео, на котором Курцын рассказывает о трудностях.

«У меня не было денег. Я жил на Ярославском вокзале целый месяц», - поделился актер.

Он познакомился с охраной вокзала. Приходилось спать на сумке, а чтобы помыть ноги и другие части тела, начинающий актер приезжал за час до съемочной группы: приводил себя в порядок и шел в кадр.

«Заканчивалась смена, я уезжал на вокзал, спал, приезжал», - признался Курцын.

Актер заявил, что в тот момент жил с «невероятной благодарностью».

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