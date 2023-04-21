Клим Шипенко объяснил, почему именно Пересильд стала героиней фильма «Вызов» в космосе

Режиссер нашумевшей драмы «Вызов» Клим Шипенко рассказал о работе на борту Международной космической станции, реакции родных на полет и о Юлии Пересильд, которая стала главной героиней картины.

Звезда признался в беседе с WomanHit.ru, что у него не было страха перед полетом, но он чувствовал волнение и трепет, ведь перед ним стояла сложная задача. Если Юлия Пересильд оставила детям прощальное письмо, которое, к счастью, не пригодилось. То Клим не стал выражать мысли на бумаге. Но серьезно поговорил со старшим сыном и женой Соней Карпуниной.

«Я оставил завещание, мы все обсудили с Соней. Родные понимали, что риск есть, но он сравнительно небольшой. Гораздо рискованнее ездить на авто по Москве в гололед — здесь больше шансов не вернуться живым, чем полетев в космос», – рассуждает знаменитость.

Мужчина отметил, что близкие не пытались отговорить его от затеи, ведь понимали, как для него все это важно. Шипенко вспоминает, что его дочь Клементина очень переживала, а на старте заплакала.

«Потом, когда я прилетел и мы увиделись, я стал ее расспрашивать, что же ее так огорчило. И она призналась: «Я думала, когда ты вернешься, мне будет уже пятнадцать лет». А ей на тот момент было семь. Откуда она узнала про эту теорию относительности времени, не знаю», – поделился режиссер.

Наследница хотела полететь с отцом, но ему составила компанию актриса Юлия Пересильд. Многие поклонники до сих пор задаются вопросом, почему именно она стала героиней фильма «Вызов». Клим рассказал, что тысячи актрис присылали пробы, читали письмо Татьяны к Онегину, Юля тоже его читала.

«Она хорошо попробовалась и прошла медкомиссию, иных причин не было. По здоровью она оказалась одной из самых сильных, таких мужчин мало, как она. Космическая медкомиссия специфическая, и очень много факторов, по которым можно ее не пройти», – честно признался режиссер.

Ранее мы писали о том, как Юлия Пересильд заявила о травле и обратилась к обвиняющим ее космонавтам.