«Не были с ним никогда близки»: Андрей Чадов рассказал об отношениях с братом

Артист Андрей Чадов рассказал об отношениях с родным братом Алексеем, который тоже выбрал актерскую карьеру. Мужчина признался, что их трудно назвать близкими людьми. Он дал интервью Пятому каналу.

Андрей является старшим из двух звездных братьев. Его часто можно было увидеть на экране, но теперь он сосредоточился на театре. Автор и ведущая спецпроектов Светлана Шевченко поговорила со знаменитостью.

Ранее он рассказывал, что они с братом могли долгое время не общаться.

«Мы, по сути, положа руку на сердце, не были с ним никогда близки. Мы близки по крови, да. Но у Алексея с детства было какое-то желание отделиться: свои друзья, все свое», – объяснил Андрей.

Чадов признался, что у него же, наоборот, всегда было стремление тянуться. Но он заметил, что среди братьев и даже сестер часто встречаются случаи, когда один тянется, а другому общение не нужно.

«Мы настолько разные. Он – экстраверт, а я – интроверт. Контакт такой, чтобы по душам, такого у нас нет», – высказался актер.

Несмотря на это, Андрей согласен с тем, что между ними есть безусловная любовь. Иногда он жалеет, что они мало общаются, намекнув, что предпринимает для этого шаги, но не видит взаимности.

Ранее Алексей Чадов рассказал, собирается ли делать возлюбленной предложение руки и сердца.