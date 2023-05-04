Алексей Чадов рассказал, собирается ли делать возлюбленной предложение руки и сердца

Актер, режиссер и телеведущий Алексей Чадов рассказал о съемках в экстремальном шоу, отношениях с возлюбленной и отдыхе. Знаменитость стал гостем драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Ведущие отметили, что артист был на утреннем эфире бодрым и свежим. Алексей признался, что старается рано ложиться спать и уже месяц не пьет вино. Мужчина живет в напряженном графике с постоянными съемками и перелетами. В апреле состоялась премьера шоу «Фактор страха», где Чадов был ведущим. На его долю тоже выпали испытания.

«Акрофобия – боязнь высоты, чего я жутко на самом деле не терплю, мне некомфортно на высоте, я избегаю подобных состояний, но мне приходилось там висеть на 45 метрах, падать. Когда записывал там подводки», – вспоминает звезда.

После напряженной работы Алексей позволил себе отдохнуть. Но актер уже через 12 дней понял, что не может так просто сидеть без дела. Знаменитость даже оставил возлюбленную на курорте, а сам вернулся в Россию.

«В итоге моя девушка осталась на месяц отдыхать без меня. А меня просто начинает распирать, что я прожигаю жизнь и ничего не делаю. Там все бурлит, Москва бурлит, проекты и дяди в офисе все начинают звонить, где ты. Это невозможно», – рассказал он.

Алексей говорит, что его избранница Лейсан Галимова сейчас уже рядом с ним. Влюбленные, кстати, много времени проводят вместе. Девушка даже сопровождала телеведущего на съемках «Фактора страха». Поклонники давно интересуются, собирается ли Чадов жениться на красавице.

«Думаю над этим», – заинтриговал слушателей «Авторадио» актер.

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