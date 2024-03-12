«Не была сверхбогатым человеком»: что известно о борьбе за наследство Светланы Моргуновой

Художник Никас Сафронов заговорил о наследстве умершего диктора Светланы Моргуновой. Он сообщил, что члены ее семьи скорее всего не будут бороться за наследство. Тем более, по его словам, состояние у телеведущей было небольшое.

В начале марта не стало 84-летней Моргуновой. У нее оторвался тромб. Долгое время она предпочитала не появляться на публике и вела затворнический образ жизни. Тем не менее рядом с ней всегда были близкие. По словам Сафронова, перед смертью Светлана Михайловна ни в чем не нуждалась, ей обеспечивали необходимый уход.

Радовалась диктор, когда с ней проводили время внучка Дарья и невестка, с котором у нее всегда были хорошие отношения. А еще больше женщины сблизились после смерти единственного сына ведущей Максима. Он скончался в период пандемии, заразившись коронавирусом.

«Я очень надеюсь, что после уходы Светланы не возникнет никакой борьбы за наследство, как это бывает в звездных семьях. Мы должны оставить ее имя светлым!.. К тому же Светлана Моргунова не была сверхбогатым человеком», - поделился Сафронов в беседе с Kp.ru.

По словам художника, миллионов у Моргуновой не было. Но зато она обладала большой душой, которая важнее денег.

Ранее Композитор Владимир Евзеров раскрыл главную ценность, которую Светлана Моргунова унесет в могилу.