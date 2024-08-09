НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 августа 2024, 21:11
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Бывшая жена Сердюкова Алина Акилова отписалась от Ксении Бородиной в соцсетях

Бывшая жена Сердюкова Алина Акилова отписалась от Ксении Бородиной в соцсетях

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Бывшая жена Николая Сердюкова Алина Акилова отписалась от ведущей Ксении Бородиной в соцсетях. Это случилось, как только та подтвердила романтические отношения со ставропольским блогером.

То, что Акилова больше не подписана на Бородину, заметили пользователи соцсетей.

Акилова – тоже уроженка Ставрополья. От брака с Сердюковым девушка воспитывает дочь Николь.

Можно заметить, что Бородина часто комментировала посты Акиловой. Например, под сообщением о том, что Алина снова выходит замуж, Ксения написала: «Урааа».

При этом Бородина утверждает, что никого не уводила из семьи, и отказывается считать Акилову подругой. Однако в Сети продолжают говорить о возможных изменах Сердюкова.

Слухи об их романе начались после того, как Ксения показала фото, на котором обнимала мужчину. Из-за шрама подписчики быстро определили, что ее избранником стал Сердюков.

Ранее сообщалось, что он до сих пор владеет брендом бывшей жены.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Бородина
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